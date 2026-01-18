企業が労働者に最低限支払わなければいけない最低賃金。2025年度の最低賃金引き上げ額の幅は全国で63～82円となった。最低賃金の全国加重平均額は1121円で、2024年度の1055円から66円増加。10月2日から新潟県でも最低賃金の改定額1050円が適用された。ただ、働く人や企業など、最低賃金を取り巻く現場の実情はそれぞれ違うようだ。 ■新潟県の最低賃金推移 2002年に時給表示が始まり、2018年に800円台になると、2021年以