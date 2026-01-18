警察車両の赤色灯18日午前8時10分ごろ、青森県八戸市吹上の木造一部2階建て住宅から出火し、約160平方メートルを全焼して焼け跡から男女の遺体が見つかった。八戸署によると、この家に2人で暮らす90代の女性と60代の息子と連絡が取れていない。署は遺体の身元確認を進め、出火原因を調べる。署によると、近隣住民から「煙が見える。爆発音が聞こえた」と119番があった。