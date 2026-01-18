静岡・藤枝市で17日に山林火災が発生し、18日午後5時半現在も延焼が続いています。藤枝市岡部町では、17日午後0時半ごろ、山林火災が発生し今も延焼しています。ほかの自治体からの応援ヘリ3機が交代で散水を行ったほか、18日午後には県からの災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリも活動しています。これまでにけが人はおらず、建物への被害もありませんが、静岡県によると焼損面積は3万5000平方メートルとなっています。また18日朝、