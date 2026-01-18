女優・吉田羊が１８日放送のＭＢＳテレビ「ちょっと聞いてよ！もやもやバカリ」に出演。演技に入り込めないとクレームした共演俳優を実名告白した。この番組はＭＣのバカリズムとともに、さまざまなシーンでの「もやもや」ついて語り合う内容。その中で、吉田の「仕事でのもやもや」がショートアニメで紹介された。それによると、吉田は恋愛ドラマである俳優の恋人役に起用された。キスシーンもあり、しっかり感情移入をし