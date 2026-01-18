任期満了に伴う鹿児島県指宿市の市長選挙が18日に告示され、現職の打越明司さんが無投票で当選しました。 指宿市長選挙には無所属で現職の打越明司さん(67)のみが立候補し、無投票で2期目の当選となりました。 2期目に向けては、コロナ禍以降落ち込んでいる観光業の活性化や、農林水産業の振興、移住の強化などに取り組みたいとしています。 打越さんの2期目の任期は来月12日から4年間です。 ・ ・ ・