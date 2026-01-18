◇ 全国都道府県対抗男子駅伝 （１８日・平和記念公園前発着・男子７区間４８キロ）静岡県は２時間１８分５５秒の９位で、惜しくも２０２０年（５位）以来の入賞を逃した。２９位でたすきを受けた２区・関響佑（１５）＝町立清水中３年＝が８分２５秒の区間賞で８人抜きの快走。３区では野中恒亨（２０）＝国学院大３年、浜松工高出＝が１３人抜き、アンカーの西沢侑真（２５）＝トヨタ紡織、浜松日体出高＝が１０人抜きを演じ