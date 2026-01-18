◆大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館）６年ぶりの天覧相撲として行われ、２横綱２大関がすべて敗れる大波乱となった。横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）に押し出され、２敗目を喫した。横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）にはたき込まれ、２敗に後退した。新大関・安青錦（安治川）は、関脇・霧島（音羽山）に寄り倒され、２敗目を喫した。霧島は７勝目。大関