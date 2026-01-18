愛知県豊田市のアパートで起きた殺人・放火事件で、きのう見つかった女性の遺体は、豊田市の会社員・小川晃子さん（42）とわかりました。事件の数日前には、酒に酔った男性が部屋に押しかけ、警察が駆けつけていました。近所の人「『開けろこの野郎』とドアを思いっきりたたきながら」同じ日の夜には男性が女性に向かって大声を上げ、再び警察が駆けつけたということで、警察が事件との関連を調べています。