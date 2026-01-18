「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）６年ぶりの天覧相撲として行われたが、２横綱２大関が敗れる波乱の中日となった。観戦した天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは取組ごとに拍手。結びの一番後の弓取り式まで熱心に視線を送り、天皇が八角理事長に言葉をかける様子もあった。退席される際には館内から再び大きな拍手がわき起こり、愛子さまも手を振り笑顔を浮かべた。皇后雅子さまは薄紫色の着物姿、愛子さまは