俳優の賀来賢人（36）が18日までに自身のインスタグラムを更新。投稿した写真が反響を呼んでいる。賀来は「A wonderful night with @ralphlauren」とつづり、ブランドコレクションへの参加を報告。複数枚の写真を投稿したが、中にはNetflixの人気ドラマシリーズ「ストレンジャー・シングス未知の世界」でウィル・バイヤーズ役を演じるノア・シュナップとの2ショットも。この写真にファンが反応。「やばいコラボウィル