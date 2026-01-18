報告「木立の間から激しい炎が上がっているのが見えます」きのう、静岡県藤枝市で発生した山林火災は、およそ3.5ヘクタール焼き、現在も延焼中です。これまでに、けが人や建物への被害は確認されていません。きょうは自衛隊の大型ヘリコプター2機も出動し、消火活動が行われましたが、鎮圧のめどは立っていません。