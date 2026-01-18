アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（2021年公開）シリーズの最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が1月30日に公開される。18日には、都内でハサウェイ・ノア役の小野賢章、ギギ・アンダルシア役の上田麗奈が公開直前記念の「閃光の“センコウ”決起集会」の上映会の舞台あいさつに登壇した。【写真】カボチャ頭に囲まれる小野賢章と上田麗奈ついに封切り日が間近に迫った。心境を問われ