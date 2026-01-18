中華の定番「らーめん」と「炒飯」。この究極の2択をさまざまな場所で調査！荻窪・新町中華の「絶品オムチャーハン」、全国展開中華チェーン「バーミヤン」、新潟“ラーチャン文化”のこだわりらーめん＆炒飯など、あなたはどっち派？