2日目を迎えた「大学入学共通テスト」では、鉄道の運転見合わせや遅延が生じたことにより、あわせて4か所の会場で試験時間を繰り下げて実施されました。きのうから2日にわたって行われている「大学入学共通テスト」は、49万6000人あまりが出願し、全国650の会場で試験が実施されています。きょうは理科、数学、情報の各教科の試験が行われていますが、大学入試センターによりますと、南海本線が人身事故のため一部区間で一時運転を