元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。ソフトバンクで20本塁打以上が期待できる打者の名前を明かした。ソフトバンクで昨季20本塁打以上は山川穂高だけだった。柳田悠岐、近藤健介の離脱も響いた中、片岡氏が20発以上を放つポテンシャルを感じているのが野村勇内野手（29）だという。「気持ち外から（バットが）来るんだけど、当たったときのパンチ力は凄いんで可能性ある」