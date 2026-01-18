１月17日、私はスタンフォード・ブリッジで開催されたプレミアリーグ第22節のチェルシー対ブレントフォードを取材した。チェルシーはこの冬、エンツォ・マレスカ監督を解任。同じ『BlueCo』の傘下であるストラスブールから引き抜く形でリアム・ロシニア監督を招聘した。しかし、このイングランド人指揮官は非常に厳しい状況でチームを引き継いだ。マレスカ監督が突如解任され、多くのファンが動揺し、それがクラブ運営への不