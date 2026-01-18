スペイン２部のラス・パルマスは現地１月17日、ヴィッセル神戸から宮代大聖を期限付き移籍で獲得したと発表した。レンタル期間は2026年６月30日までとなる。24年に川崎フロンターレから神戸に加入した宮代は、２年連続で二桁得点をマークするなど活躍。昨年７月のE-１選手権で日本代表デビューも飾った。充実のキャリアを送り、次のステージに進んだ25歳のFWはすでにチームに合流。メディカルチェックを受け、インタビューに