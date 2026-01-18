卓球の「WTTスターコンテンダー・ドーハ」は18日、女子シングルス準決勝が行われ、世界ランキング29位の佐藤瞳（日本ペイントグループ）が、同20位のアドリアーナ・ディアス（プエルトリコ）と対戦。ゲームカウント3－0で勝利して決勝進出を決めた。 ■世界4位のサウスポーらを次々に撃破 佐藤は今大会で快進撃を見せており、3回戦では世界ランキング4位の蒯曼（中国）に