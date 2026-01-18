愛知県尾張旭市の住宅で火災が発生し、現在も消火活動が続いています。消防などによりますと、18日午後5時15分ごろ、愛知県尾張旭市城前町の住宅で火災が発生し、消防車など10台が出動し、現在も消火活動が続いています。けが人がいるとみられていますが、詳しいことはわかっていません。