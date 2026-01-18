革小物教室「BouvardiaLeatherWorks」で参加者を指導するあなだちはるさん（右）＝大津市美しい琵琶湖の西岸にある革小物教室「BouvardiaLeatherWorks（ブバルディアレザーワークス）」（大津市）。レザークラフト作家で、京都府警に勤めていたあなだちはるさんが一念発起し、開いた。「訪れた人に、豊かな自然を感じながらほっとできる時間を過ごしてほしい」とほほ笑む。（共同通信＝谷神杏歌）幼少時から困っている