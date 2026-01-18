ボートレース尼崎の「スワンカップ」は2日目を終えた。江口晃生（60＝群馬）のエンジン「58」は、長期休催明け1節目に西野雄貴がリング交換で覚醒させて優勝。前回の山川雄大はチルト＆ペラ調整＆リング交換で中の上級のレベルに仕上げた好調機。初日前半を2コース捲りで勝利した江口だったが、12R選抜戦で不良航法による減点を喫した。迎えた2日目は2コース差し＆逃げで貫禄の連勝。得点率を7.00まで押し上げてきた。「足は