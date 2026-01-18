今年デビュー6周年を迎える6人組グループ・SixTONESが、19日よる9時放送の日本テレビ系トークバラエティー『しゃべくり007』に出演。青春時代や幼少期のエピソードが明かされるほか、SMAPや嵐、KAT-TUNなども手がけた振付師・SANCHE（サンチェ）さんが、スタジオにサプライズ登場し、思い出話などで盛り上がります。■SixTONESの“クセ強”なトーク番組ではまず、ジェシーさん（29）、京本大我さん（31）、松村北斗さん（30）、田