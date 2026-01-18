■全国の19日（月）の天気日本海から低気圧が近づくでしょう。午後は北日本で湿った雪が降り、北陸から山陰は、雨が降りそうです。出かけるときに降っていなくても雨具をお持ち下さい。西・東日本の太平洋側は、晴れ間が出ますが、雲が広がりやすくなりそうです。朝の気温は、北日本や東日本を中心に18日より低く、寒中らしい冷え込みとなるでしょう。北日本では、東北でも-5℃以下の所がありそうです。水道管の凍結に注意が必要で