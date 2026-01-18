熊本で暮らす外国人向けに、いざ災害が起きた時の行動や避難所での過ごし方などを知ってもらうための研修会が開かれました。 【写真を見る】「命を守るための力を手に入れた」外国人のための防災研修熊本 「『ぼうさい』分かりますか？」「『さいがい』分かりますか？」 この研修会は、災害が起きた時の混乱を少しでも減らすため、地震や台風といった日本の災害の特徴や防災情報、避難所などを外国人に知ってもらおうと、県