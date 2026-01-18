「東日本発祥倉茂記念杯・Ｇ３」（１８日、大宮）単騎で挑んだ北津留翼（４０）＝福岡・９０期・Ｓ１＝が、最終１角で最後方から一気にカマし、２角過ぎで先頭に立ってそのまま押し切り快勝。２２年６月久留米記念以来、７回目のＧ３制覇を果たした。寺崎浩平（福井）−古性優作（大阪）が懸命に追ったが、及ばず２、３着だった。北津留自身もビックリの奇襲が成功だ。単騎で挑み、初手から最終ホームまで最後方。しかし、