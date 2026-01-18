歌手で俳優の中島健人（31）が18日、千葉・LaLaarenaTOKYO−BAYで行われたミラノ・コルティナ五輪TEAMJAPAN壮行会に登場した。中島は、選手団への応援パフォーマンスとして、ジュニアのアーティストを従え「CANDY」や「結唱」を歌唱。力強いエールを送った。TEAMJAPAN公式応援ソングの「結唱」はこの日が初披露。「“決勝”という場所に行けるように、そして結ぶ輪の中に僕たちが声援を届ける、歌を唱えるという意味