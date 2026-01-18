タレントの重盛さと美が17日、自身のインスタグラムを更新し、37歳ながら衰え知らずの美しいスタイルを披露した。 【写真】濡れた髪から漂う大人の色香美スタイルに磨きがかかる重盛さと美 2026年初のインスタ投稿。「今年もよろしくお願いします」とシンプルにあいさつした。さらに「夕日が綺麗だった日」とコメント。投稿したのは、人けのないビーチで、夕日がほぼ沈むようなタイミングで撮影された画像だった。