20日(火)から冬型の気圧配置が強まり、北陸地方の上空に強い寒気が1週間程度も居座るおそれがあります。JPCZが北陸地方を指向する日もあり、短期間に積雪が急増するおそれもあります。大雪や低温による影響が長期化することで、交通機関などへの影響リスクが高まるでしょう。物流の遅延や寸断、停電、農業設備への被害、水道管の破裂などに注意・警戒して下さい。20日から1週間程度強い寒気居座る20日(火)以降は、冬型の気圧配置が