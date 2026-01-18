元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。パ・リーグで昨季20本塁打超えは日本ハム・レイエス、万波、ソフトバンク・山川、西武・ネビンの4人しかいない。片岡氏は「びっくりした。ピッチャーがよくなったと言えばそれまでだけど、バッターはもっと頑張ってほしい」と、奮起を促した。日本ハムで20発以上を期待するのは清宮幸太郎だ。「まず清宮やな。ただ、ちょっと昨年はホー