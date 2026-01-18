16日、首相官邸に入る高市首相高市早苗首相（自民党総裁）は19日夕、記者会見を開き、23日召集の通常国会冒頭で衆院解散に踏み切る意向を表明する。自民と日本維新の会による連立政権の枠組みや連立政権合意書に盛り込んだ経済政策や社会保障改革、外交・安全保障政策などについて信を問う構えだ。日程は「1月27日公示、2月8日投開票」が有力視される。与野党幹部は18日のNHK番組で、衆院選を見据え討論した。自民党の鈴木俊一