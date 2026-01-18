十八世中村勘三郎さんの熱い思いから誕生した「平成中村座」が１０月、勘三郎さんの息子の中村勘九郎・中村七之助兄弟の出演で、４年ぶりに発祥の地の東京・浅草（浅草寺境内・仮設劇場）に帰ってくることが１８日、発表された。江戸歌舞伎の発祥は寛永元年（１６２４年）、初代猿若（中村）勘三郎が江戸で初めて幕府公認の芝居小屋「猿若座（のちの中村座）」を建てたこととされ、江戸三座の筆頭・中村座は繫栄を極めた