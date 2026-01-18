日本は決勝進出を懸けて韓国と対戦する(C)Getty Imagesサウジアラビアで行われているAFC U23アジアカップは現地時間1月17日までで準々決勝が終了し、4強が出揃った。20日の準決勝では、日本代表と韓国代表、中国代表とベトナム代表がそれぞれ決勝進出を懸けて激突する。注目となるのはやはり、各年代・カテゴリーでアジアの覇権を争ってきた日本と韓国の対戦だ。【動画】こんなPKは見たことが…一度はGKに阻まれるも上がったボー