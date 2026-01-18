◆大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）に敗れ、２敗に後退した。過去２勝２敗と五分の相手に、金星を配給となった。今場所は左肩痛の影響か、不安定な相撲が続く。前日は東前頭４枚目・大栄翔（追手風）に土俵際まで追い込まれ、辛うじて、はたき込みで勝利。だが、この日は、黒星となった。この日は６年ぶりの天覧相撲だったが、２横綱２大関がすべて