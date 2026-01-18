巨人の育成２位・林燦（はやし・きら）投手（２２）＝立正大＝が１８日、ジャイアンツタウンで行われている新人合同自主トレで初めてブルペン入りした。育成３位の松井蓮太朗捕手を立たせた状態で計３７球の投球練習を行った。最速１５２キロの右腕は直球にカーブを交え「あまり力を入れずに、５割６割ぐらい」と振り返った。自分のペースを崩さず支配下登録を目指す。