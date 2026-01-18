◆テニス▽全豪オープンテニス第１日（１８日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）１８日＝吉松忠弘】１９歳で、全豪の日本男子シングルス最年少勝利に挑む世界ランキング２０３位の坂本怜（ＩＭＧ）の１回戦は、２０日の５番コート第３試合に入った。第１試合は、日本時間午前９時開始だ。坂本は、１回戦で、同じ予選勝者で、同１５０位のラファエル・ホダル（スペイン）と対戦する。両者