晴れ着姿の若者たちが腕前を披露です。京都市東山区の「三十三間堂」では、20歳を迎えた若者が晴れ着姿で的を射る「大的全国大会」が開かれました。鎌倉時代に武士が一日かけて的を射ぬいた矢の数を競った「通し矢」が始まりとされ、およそ1900人が参加しました。参加者「憧れの三十三間堂だったのでうれしい」