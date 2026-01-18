◆大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）にはたき込みで敗れ、２敗目となった。過去１４勝４敗と圧倒している相手に、左をのぞかせ、右も差そうと出ていったが、大栄翔が左に回り込むのについて行けなかった。前日もひやりとする一番だった。西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）との投げの打ち合いが同体で取り直しとなり、寄り倒しで白星。右額から流血しながら「