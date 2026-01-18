大学生など15人が死亡した長野県軽井沢町のスキーツアーバス事故から今年で10年。ずさんな運行管理が原因とされた事故の再発防止へ向け遺族は活動を続けてきました。大学2年生だった次男の寛さんを亡くした大阪府の田原義則さん。田原義則さん「事故の起こる直前の正月に帰ってきて話した内容を結構思い出す。10年目というのは節目で、寛も『特別なんだよ』と言ってる気がして」2016年1月15日、長野県軽井沢町の国道18号でスキーツ