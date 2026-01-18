高市総理があす、衆議院の解散を正式表明する見通しを受け、各党の動きが慌ただしくなっています。立憲民主党と公明党が立ち上げた「中道改革連合」はあす、党の綱領や政策を発表します。立憲民主党野田佳彦 代表「国が豊かになるのは良いけれど、国民が豊かにならなかったら意味がないという立場で『生活者ファースト』なんです」「中道改革連合」の基本政策をめぐり、立憲の野田代表は、消費税減税は「間違いなく項目とし