女優・吉田羊が18日放送のTBS系「ちょっと聞いてよ！もやもやバカリ」(日曜後1・30)に出演。俳優・大泉洋(52)に“クレーム”を入れる場面があった。番組では、身近に潜む「もやもや」をショートアニメで再現。吉田の実体験も再現され、ドラマでのキスシーンを前に相手役の俳優が「娘がピアノを始めてさ」など、私生活の話をしてきたことで役に入りきれず、「せめて作品の中では夢を見させてください！」と訴えた。MCのバカリ