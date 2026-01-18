アメリカのトランプ氏は、グリーンランドの領有に同調しないヨーロッパ8か国に、2月から10％の関税を課すと表明しました。トランプ大統領が領有に意欲を示すデンマーク自治領グリーンランドでは17日、大規模な抗議デモが行われました。記者「アメリカ領事館の前に集まっています。グリーンランドの旗を掲げ、グリーンランドは売り物ではないと訴えています」デモは中心都市ヌークで行われ、自治政府のニールセン首相らの姿も見られ