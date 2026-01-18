¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Æ£ÀîÆØÌéÅê¼ê¡Ê18¡á±ä²¬³Ø±à¡Ë¤ÈÆ±2°Ì¡¦¿¹ÍÛ¼ùÅê¼ê¡Ê18¡áÂçºå¶Í°þ¡Ë¤¬18Æü¡¢µåÃÄ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBsTV¡×¤¬À¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡Ö¿·ÆþÃÄÁª¼ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¿¹¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤¬µÜºê¡¦±ä²¬»Ô¤Ç¡¢Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ»Ô½Ð¿È¤ÎÆ£Àî¤Î¹â¹»¤Î½êºßÃÏ¤¬±ä²¬»Ô¤È¤¤¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤¢¤ëÆó¿Í¡£º£·î7Æü¤ËÂçºå¡¦Éñ½§¤ÎÁª¼êÎÀ¡ÖÀÄÞ¹´Û¡×¤ËÆþÎÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤­¤¿¡£±ä²¬¤Î¼«Ëý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿Æ£Àî¤Ï¡Ö¤¢