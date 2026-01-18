1月18日、中山競馬場で行われた10R・ジャニュアリーステークス（4歳上オープン・ダ1200m）は、三浦皇成騎乗の12番人気、モンドプリューム（牡6・美浦・水野貴広）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のエコロアゼル（牡4・栗東・森秀行）、3着には2頭同着でジョーローリット（牝5・栗東・中竹和也）とナムラフランク（牡7・栗東・鈴木孝志）が入った。勝ちタイムは1:10.6（良）。1番人気で北村友一騎乗、アメリカンステージ