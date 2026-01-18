愛知県豊田市の火事のあったアパートで女性の遺体が見つかった殺人放火事件で、遺体はこの部屋に住む42歳の女性会社員と判明しました。 17日午前4時40分ごろ豊田市東新町でアパートの一室が焼け、女性の遺体が見つかりました。 司法解剖の結果、死因は首を絞められたことによる窒息死でした。 警察は先ほど、女性がこの部屋に住む会社員、小川晃子さん（42）と明らかにしました。 警察への取材で現場は