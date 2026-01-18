冬のお楽しみの一つといえば、美味しくて体が温まる、お鍋！ 個性豊かな鍋はもちろん、使い勝手のいいカトラリーから薬味作りに便利な優秀アイテムまで、役立つ道具を集めました。? 温かみのある佇まいと、使い心地の良さが持ち味槌目加工がされた表情豊かなアルミ製のれんげは、大正11年から続く新潟県燕市の工房で作られたもの。あけびを巻きつけた持ち手は熱くならず、使いやすい。23cm \3,520（工房アイザワ/リビング・モティ