高ぶる気持ちを抑えるボディロールアストン マーティン V8ヴァンテージのボディは大きいが、Xパックでも驚くほど運転しやすい。ミシュラン・タイヤが路面を掴み、ドディオン式サスペンションが生むトラクションは素晴らしい。座面は高めで視界が広く、前後左右にフェンダーの峰が見える。【画像】アストン マーティン ＆ フォード「Xパック」な2台現行のヴァンテージとカプリも全123枚カーブへ飛び込むと、想像以上にボディ