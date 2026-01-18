◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)女子シングルスの準決勝が18日に行われ、世界ランキング29位の佐藤瞳選手は格上の同20位アドリアナ・ディアス選手(プエルトリコ)に3対0でストレート勝ち。「WTTスターコンテンダー」初優勝に王手をかけました。現在28歳の佐藤選手は、相手の攻撃的なショットを下回転をかけて返球するなど、守備的な戦型で相手のミスを誘う「カットマン」のプレースタイルで戦っています。こ