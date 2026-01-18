７人組ガールズグループ・ＸＧが１８日、都内で「コカ・コーラＦＩＦＡワールドカップ™トロフィーツアー」トロフィーお披露目イベントに登壇した。６月にアメリカ、カナダ、メキシコで共同開催される「ＦＩＦＡワールドカップ™」に向け、オリジナルトロフィーが世界を巡る。７５地域を１５０日以上かけて訪問する予定となっている。ＸＧはこの日、韓国から日本へトロフィーを運ぶ専用機に一緒に搭乗した