第4クオーター、シュートを放つ「B・WHITE」の田中＝長崎市ハピネスアリーナバスケットボールBリーグのオールスター戦は18日、長崎市ハピネスアリーナで行われ、渡辺や富樫（ともに千葉J）らの「B・WHITE」が、比江島（宇都宮）や富永（北海道）らの「B・BLACK」に133―122で勝利した。最優秀選手（MVP）には長崎県出身の田中（SR渋谷）が選ばれた。2024年に開業したアリーナでは、約5400人の観客が選手に声援を送った。来年は