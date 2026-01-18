【ワシントン＝向井ゆう子、ブリュッセル＝上杉洋司】米国のトランプ大統領は１７日、米国によるデンマーク自治領グリーンランドの領有を巡り、反対する欧州８か国からの輸入品に、２月１日から１０％の追加関税を課すと発表した。６月１日には２５％に引き上げ、グリーンランドを「完全かつ全面的な買収に関する合意が成立するまで」関税をかけ続けるとしている。自身のＳＮＳで発表した。８か国は、デンマークのほか、ノルウ